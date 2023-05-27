عاصفة رملية تضرب بني سويف وتحجب الرؤية على الطرق الزراعية

شهدت محافظة بنى سويف، مساء اليوم، موجة من الطقس السيئ، حيث ضربت عاصفة ترابية رملية أنحاء المحافظة، تسببت في حجب الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية، وبطأ حركة السيارات.

عدم ورود بلاغات من المواطنين تزامنًا مع موجة الطقس السيئ

ورفعت محافظة بني سويف من درجة استعدادها للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث لم تتلقى محافظة بني سويف، أي بلاغات أو استغاثات حتى الآن.

وكانت الأرصاد الجوية، حذرت من هبوب العاصفة الترابية التي تضرب العديد من المناطق في أنحاء متفرقة بالبلاد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المدن والمحافظات، وتستمر تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة مع الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير إذ تصل إلى 42 في محافظات جنوب الصعيد.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة الترابية من ضمن الظواهر الجوية التي تتكرر خلال فصل الربيع الذي عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ مقرر أن تستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة مقبلة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة الترابية وتقلبات الطقس، نتيجة المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية تتجه إلى الصحراء الغربية لمصر تصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة التي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، وفق تصريحات عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد.