استقرار الأحوال الجوية بعد أسبوع من العاصفة الترابية بالإسماعيلية

استقرت الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، في محافظة الإسماعيلية بشكل كبير عن الأسبوع الماضي، بعد عاصفة ترابية شهدتها المحافظة على مدار الـ 7 أيام الماضية وارتفاع درجات الحرارة.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية لتسجل العظمى 24 مئوية و14 درجة للصغرى، بعدما وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى 32 درجة على كافة أنحاء المحافظة.

أمطار خفيفة على الإسماعيلية

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة مساء أمس الاثنين لم تستمر طويلاً، مع تغير في حالة الطقس على مدار اليوم، ونشاط واضح للرياح وانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

كما نشطت الرياح بشكل واضح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن ظهر أمس الاثنين بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة، فيما حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية.

رفع الطوارئ في الإسماعيلية

وانتشرت سيارات رفع المياه وفرق الطوارئ في شوارع الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تساقط بعض الأمطار على مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة مساء أمس الاثنين.