موعد انتهاء العاصفة الترابية في المحافظات.. «الأرصاد» توضح

يبحث الكثير من المواطنين بالمحافظات عن حالة الطقس لا سيما مع حالة الجو السيئ التي تضرب البلاد في الساعات الأخيرة، لا سيما أنهم يريدون معرفة موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر، التي تشهدها البلاد الآن وتضرب معظم المحافظات.

تغيرات مناخية

وكشفت الأرصاد أن البلاد تشهد تغيرات مناخية، ومنها سماء وأجواء المحافظات تشهد عاصفة وسحابة من الرمال والأتربة المصاحبة لسرعة الرياح، والمستمرة من فجر السبت الماضي.

عودة البرودة والأمطار

وتابعت الأرصاد إن التغيرات المناخية المنتظر حدوثها خلال ساعات تتضمن انخفاض درجات الحرارة وعودة البرودة والأمطار إلى عدد من المناطق مما يعتبر إيذانا بانتهاء العاصفة الترابية الحالية.

انخفاض في درجات الحرارة

ووفقاً للهيئة العامة للأرصاد، فإن طقس غد الإثنين يشهد انخفاض في درجات الحرارة حيث تشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة وشمال الصعيد طقسا مع توقعات بتزايد فرص لسقوط أمطار بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات مما يشير إلى انتهاء العاصفة الترابية، وأن تنحصر العاصفة الترابية الحالية على مصر في صورة نشاط للرياح بشكل متقطع على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.