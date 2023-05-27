عادل حمودة: مئات الأسلحة المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ما يمثل خطرا حاليا هو أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا مؤثرا في الصناعات الدفاعية، إذ أنه بات مؤكدا أن الجميع لاحظ أن القوات العسكرية في جميع أنحاء العالم تستخدم بالفعل طائرات بدون طيار.

حمودة: الجيش الأمريكي بات يستخدم الذكاء الاصطناعي

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقية»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الطائرات تعتمد على الذكاء الصناعي، وهناك أيضا مئات من الأسلحة المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم الجيش الأمريكي الذكاء الاصطناعي في مشروع يسمى «مافن».

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يفحص كما هائلا من البيانات والفيديوهات التي تسجلها أجهزة المراقبة ثم يقوم بفرزها ليعرف المسالم منها والمشبوه، إذ أن برنامج «مافن» أثار حالة واسعة من الجدل بسبب استخدامه في عمليات القتل التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام الطائرات بدون طيار، ولا يتوقف الأمر على الولايات المتحدة.

استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد أنه في عام 2017، خصص مجلس الدولة الصيني استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لدعم تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك مع التركيز بشكل خاص على الصناعات العسكرية والأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.