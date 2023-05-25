«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن كيفية تنبؤ الذكاء الاصطناعي بإصابات الرياضيين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان كيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بإصابات الرياضيين؟.

وذكر التقرير، أن إصابات أربطة الركبة للرياضيين أصبحت منتشرة في الملاعب، لذلك، فإن مجموعة باحثين في دولة فنلندا طوعوا تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بهذا النوع من الإصابات.

وجمع فريق بحثي من مختبر الأبحاث الصحية الرقمية في كلية تكنولوجيا المعلومات التابعة لجامعة من الجامعات الفنلندية كمية ضخمة من البيانات من أجل توظيفها في ابتكار نموذج كمبيوتر يمكنه التنبؤ بإصابات الركبة عند الرياضيين.

نسبة نجاح التقنية

وأوضح التقرير، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي جرى تطبيقها في الدراسة، استطاعت التنبؤ بإصابات الركبة بنسبة بلغت 65%، ورغم أهمية هذه النتائج على المستوى الإحصائية، إلا أنها ليست كافية حتى تنجح من الناحية الإكلينيكية.

خورازمية جديدة

واستطاعت إحدى الشركات العالمية اختراع خوارزمية سيليكون تستخدم في فرق وأندية في ألعاب كرة السلة والبيسبول بالولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف الإصابات، وعندما طُبقت على اللاعبين كشفت نوع الإصابة وحددت مكانها وقيمت حجم خطورتها.