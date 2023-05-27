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انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية في سوهاج 

كتب:

فهد فكري بلوم
07:18 م | السبت 27 مايو 2023
المنطقة الأزهرية

المنطقة الأزهرية

انطلقت اليوم السبت أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجمع الإمام على بن أبى طالب النموذجي الابتدائي، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة الأزهرية في سوهاج.

انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمني لإنهاء الأعمال

وتابع «حمادي» مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمني لإنهاء الأعمال وشدد رئيس المنطقة الأزهرية خلال زيارته على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أي عقبات وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مركز التصحيح كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب.

رافق رئيس المنطقة الأزهرية خلال جولته دكتور العلى قدرى مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب، والدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب، ومحمد عبد الغفار رئيس مركز التصحيح، وعادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن، وعمر التلمساني العلاقات العامة والإعلام.

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