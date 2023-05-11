رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس يتابع مراكز تصحيح ورصد درجات امتحانات النقل

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية في السويس، أعمال مركز التصحيح، لسنوات النقل في المرحلة الثانوية بالسويس، وتوزيع الأعمال على العاملين بالمعهد في أثناء الامتحانات، وأعمال التصحيح للمواد التي أدى الطلاب الامتحان بها.

وتفقد الهواري مركز تصحيح معهد كبريت الابتدائي، ومعهد بنين كبريت الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات كبريت الإعدادي الثانوي لمتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

واطمأن رئيس المنطقة الأزهرية، من الطلاب على مستوى الامتحان، وعدم وجود أي أسئلة من خارج المناهج المقررة.

كانت لجان امتحانات النقل للمرحلة الثانوية، ومعاهد القراءات قد شهدت حالة من الهدوء، بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، ولم ترد غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية، أية شكاوى خلال أيام الامتحانات، والتي تجري في مختلف المعاهد بمحافظة السويس

وفي السياق ذاته، تابع الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، سير لجان الامتحانات في معهد فتيات السويس الثانوي، وأعمال التصحيح.