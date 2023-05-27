«الداخلية» تخصص بوابة لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين

نشرت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، كتاب الحج والعمرة، الصادر عن الدار، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني.

بوابة لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين

يأتي ذلك لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين، وفي إطار الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام، تزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1444هـ.