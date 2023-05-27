هطول أمطار على المناطق الساحلية بالبحيرة وعاصفة ترابية تحجب الرؤية

تعرضت محافظة البحيرة لسقوط أمطار خفيفة زادت حدتها في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، كما تعرضت المحافظة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي عملت على حجب الرؤية الأفقية أحياناً مع ارتفاع درجات الحرارة.

طقس البحيرة اليوم السبت

وشهدت محافظة البحيرة بداية من الصباح الباكر نشاطا للرياح وسط تكون الغيوم الجزئية على مختلف المدن المراكز وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية الناتجة عن العاصفة الترابية.

سقوط أمطار في البحيرة

وسجلت درجة الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 درجة مع طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلاً.

وعن حالة الأمواج في بحر المتوسط بمدينة إدكو أوضحت الأرصاد أنها تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من 1.5 إلى متر ويكون اتجاهها شمالية غربية، كما سجلت سرعة الرياح في محافظة البحيرة إذ بلغت 40 كيلومتر في الساعة، وتكون مثيرة للرمال

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في البحيرة تشهد انخفاضا ملحوظا بداية من الأحد المقبل 26 مايو بمعدل 5 درجات مئوية مع توقعات بسقوط أمطار رعدية ونشاط للرياح.