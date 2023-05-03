مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني: نهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطفل

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن هدف اللجنة هو الحفاظ على الأسرة وأفرادها وإعلاء المصالح الفضلى للطفل.

البغدادي: ما تعانيه الأسرة اليوم ينعكس على المجتمع

وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة» على هامش انطلاق جلسات الحوار الوطني، أن اللجنة تحافظ على التماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن ما تعانيه الأسرة اليوم ينعكس على المجتمع، معتبرة أن الأسرة هي الضلع الأكبر في المجتمع.

وأشارت إلى أن الملفات التي ستناقشها اللجنة ضمن الحوار الوطني تندرج تحت مشكلات الطلاق وما بعدها والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية الحديثة، مؤكدة أن ذلك من منطلق ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والتحرش والابتزاز الإلكتروني، وكلها تحتاج لتشريعات لتنظيم هذه المسألة.