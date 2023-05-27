مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: قانون الوصاية لم يتغير منذ 70 عاما

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستناقش بدورها بعض الملفات التي لا يمكن إغفالها، إذ جرى ترتيب القضايا وفق الأولويات والمقترحات، وبالتالي كانت هناك مشكلات يجب ألا نغلفها كمشكلة «الوصاية» التي تحتاج إلى معالجات وإسهامات وإبداع، إذ أن قانون الوصاية لم يتغير منذ 70 عاما.

البغدادي: القانون يلبي حاجة المجتمع وينظم العلاقات

وأضافت «البغدادي» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القانون دائما يلبي حاجة المجتمع والأفراد وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وكان من المهم دراسة تلك القضية وتكون البداية في الجلسات الخاصة بمحور الأسرة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني كذلك سيناقش العنف الأسري الذي يظهر في العديد من السلوكيات الموجودة بالمجتمع.

مناقشة التنمر والتشهير والتحرش الإلكتروني

وأوضحت أن الجلسة المقبلة من قبل اللجنة تناقش التنمر والابتذاذ والتهديد والتشهير والتحرش الإلكتروني، وهناك الكثير من المطالبات بوجود قانون جامع للعنف، ثم العنف السيبراني المتعلق بالإلكتروني: «كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت الممارسات الضارة والعنيفة، وكلما كان هناك عدم تمييز بين الأسرة قلت جرائم العنف».