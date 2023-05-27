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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.2%

كتب:

هبة صبيح وحسين إبراهيم
08:32 م | السبت 27 مايو 2023
محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 83.2%

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 83.2%.

وقدم اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء النتيجة التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية الأوائل وذلك بإجراء اتصالاً تلفونياً بهم حضر اللقاء خالد أبو سلمة، وإيهاب الخليلي وعادل يحيى، وعاطف العلاقمي.

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