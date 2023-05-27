محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.2%

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 83.2%

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 83.2%.

وقدم اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء النتيجة التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية الأوائل وذلك بإجراء اتصالاً تلفونياً بهم حضر اللقاء خالد أبو سلمة، وإيهاب الخليلي وعادل يحيى، وعاطف العلاقمي.