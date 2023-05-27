بعد اعتمادها.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أسماء طلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2%.

9 آلاف و243 طالب بالشهادة الإعدادية

وأكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

الأوائل في الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين وإلى الطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، وأن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة.

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمة عاطف عبد العزيز، وحصلت على 280 درجة، ومنة الله السيد حسن، 280 درجة، وشهد الشحات بسيوني، 280 درجة، ومنة الله عيد عبد الهادي، 280 درجة، وعبد الرحمن أشرف أحمد 280 درجة، ومحمد عبد المنعم محمود، 280 درجة، ومصطفى أحمد سليمان، 280 درجة، ومنار عادل إبراهيم، 280 درجة، وإيناس عادل إبراهيم 280 درجة، وإحسان أسلم سليمان، 280 درجة، وجمانة محمود جمعة، و280 درجة، وعمر يحي توفيق، 280 درجة، ونجوى محمد عيد 280 درجة، وشهد سعد رزق، 280 درجة، وعمرو إبراهيم محمد 280 درجة، وشهد شريف السيد 280 درجة، ومحمد أحمد عرفات،280 درجة، وندى محمود سليمان 280 درجة، وبسملة جمال أحمد 280 درجة، وجني محمد 280 درجة، ورواء محمد أحمد، 280 درجة ومجاهد حلمي سليمان، 280 درجة.

حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي.