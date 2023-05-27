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«الوطن» تستطلع مقترحات وآراء المواطنين فى قضايا الحوار الوطني.. مطالب الناس اقتصادية واجتماعية (ملف خاص)

كتب:

 رؤى ممدوح ومحمد أباظة
07:56 م | السبت 27 مايو 2023
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

وجوه مختلفة ومهن متنوعة وأحلام كبرى، من طرقات المستشفيات والعيادات الخاصة إلى ساحات المدارس وأحرام الجامعات، وبين أروقة المحاكم إلى مراكز الشباب، ومن داخل الأسواق ومنافذ البيع، تنوعت ردود الفعل والاهتمامات والأولويات بشأن الحوار الوطنى. بدت الآمال معلقة على نتائج الجلسات الفعلية التى بدأت منذ أسبوعين، الجميع عبّر عن رغبته فى أن تتحول مناقشات الجلسات إلى توصيات قابلة للتنفيذ على الأرض لإيجاد حلول للمشكلات والأزمات التى تناقشها المحاور الثلاثة للحوار الوطنى، وهى المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

تصدّرت قضايا المحورين الاقتصادى والاجتماعى اهتمامات الناس، فيما جاءت القضايا السياسية فى المرتبة الثالثة، وهو ما يتفق مع ما أعلنته الأمانة الفنية للحوار بأن 37% من المقترحات ارتبطت بالمحور الاقتصادى، و34% تركزت حول المحور المجتمعى، فيما بلغت مقترحات المحور السياسى 29%.

«الوطن» التقت أصحاب الحق الأصيل الذين يتطلعون لنجاح الحوار، وهم المعلمون والطلبة والمحامون والتجار والأطباء والممرضون، وغيرهم من فئات المجتمع المصرى، ليعبّروا عن آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم تجاه القضايا المختلفة، إيماناً بأن الحوار حوار شعبى فى الأساس وليس نخبوياً، حوار داخل كل بيت مصرى وفى كل شارع وليس داخل المكاتب والغرف المغلقة فحسب.

 

 

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