أصوات الرعد والأمطار تدوي في سماء رأس غارب.. ورياح شديدة تسقط الأعمدة

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر اليوم، عدم استقرار في الأحوال الجوية وأصوات رعدية تدوي في سماء المدينة ورياح شديدة تتسبب في سقوط أعمدة إنارة.

عدم استقرار الأحوال الجوية برأس غارب

كانت حذرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عبر صفحتها الرسمية تعرض مدينة رأس غارب لحالة من عدم الاستقرار، وتكاثر السحب مصاحبة سقوط بأمطار رعدية بين متوسطة وعزيزة.

َرفعت أجهزة مدينة رأس غارب برئاسة اللواء ياسر حماية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وشركات البترول وتجهيز المعدات اللازمة لمجابهة الظروف الطارئة.

أمطار ورياح شديدة تضرب البحر الأحمر

كانت تعرضت مدن البحر الأحمر اليوم لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وغيوم و أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة ونشاط الرياح محملة بالأتربة أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات بكل مدينة ومتابعة الأحوال الجوية طوال 24 ساعة الإبلاغ الفوري عن أي حالة طواريء.