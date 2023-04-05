كسر في خط مياه الكريمات المغذي لمدينة رأس غارب.. والشركة: جار إصلاحه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تعرض خط مياه الكريمات المغذي لمدينة رأس غارب شمال المحافظة لكسر مفاجئ، مشيرة إلى أنه جار اعمال الإصلاح.

كسر في خط مياه الكريمات

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان اليوم، أن فرق الصيانة تجري الآن عملية صيانة الخط وإعادة تشغيل ضخ المياه بكامل طاقتها.

وناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه، حتى تمام الانتهاء من تصليح الخط المكسور شمال محافظة البحر الأحمر.

بدء أعمال إحلال الكشافات التالفة في رأس غارب

وفي سياق آخر، أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب، وصول كشافات الإنارة الجديدة، وتكليف قسم الكهرباء بحصر الكشافات التالفة، وإجراء أعمال إحلال للكشافات التالفة، وتركيب كشافات إنارة جديدة، ضمن خطة إحلال الكشافات التالفة بعدد من مناطق مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.