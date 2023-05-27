الأضحية التي لا يجوز التضحية بها.. منها المريضة والعرجاء

شروط كثيرة يجب توافرها في الأضحية التي يختارها المسلم من أجل التضحية بها في عيد الأضحى، وهي الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون بعد نحو شهر من الآن، وقد بينت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنواع الأضحية التي لا يجوز التضحية بها.

الأضحية التي لا يجوز التضحية بها

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأضحية، وأن هناك بعض العيوب التي إذا ما وجد أيا منها في الأضحية فلا يجوز التضحية بها.

إجماع أهل العلماء

أجمع أهل العلم على أن الأضحية التي لا يجوز التضحية بها هي تلك الأضحية التي يوجد بها أحد هذه العيوب: «أن تكون مريضة، أو يكون بها عجف، أو تكون عوراء، أو يكون بها عرج بين».

حديث نبوي

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى».

وقد اشترط جمهور العلماء على أن شرط البراءة من هذه العيوب التي وردت في الحديث النبوي، تعد شرطا من شروط الأضحية التي يجوز التضحية بها.

تعريف الأضحية

وقد عرفت دار الإفتاء المصرية الأضحية بأنها هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.