إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة شنوان بالمنوفية 

شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالقرية، ما أدي إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شبين الكوم إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاولة استخراج السيارة من الترعة بقرية شنوان، ويتم سؤال شهود العيان والمصابين في الواقع لمعرفة أسبابها.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة شنوان بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجري تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

القبض على المتهمين بقتل موظف بالمعاش في الباجور

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز الباجور، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل موظف بالمعاش، حيث ارتكب زوجين الجريمة داخل منزل المجني عليه بغرض السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في القضية.