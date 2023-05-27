أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد على تهديد كييف باغتيال بوتين

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا، تطورات جديدة على مدار الساعة؛ إذ قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أوكرانيا دولة إرهابية، وسلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة، وذلك بعد تهديد الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفى التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال لافروف: «يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن»، مشيرا إلى أن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين هو الهدف، يدفع إلى الاعتقاد بأن واشنطن ولندن قد تفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي.

أخبار روسيا وأوكرانيا

ونوه لافروف إلى أن موسكو تأمل بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا، بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.

يشار إلى أن نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، قد قال إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معللا ذلك بقوله: «لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث».

فى سياق متصل، أكد «الكرملين» أن روسيا ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

روسيا: المشاركة الغربية في الأزمة الأوكرانية تزداد يوميا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية، تزداد يوما بعد يوم، مضيفا: «وبالرغم من أن هذه المشاركة يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا».

وشدد «بيسكوف» على أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف، التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها.