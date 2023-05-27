الحبس عامين لمتهمين بالتعدي على سيدة وابنتها في أتوبيس عام بالقاهرة

عاقبت الدائرة 30 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، متهمين تعديا على سيدة وابنتها داخل أتوبيس نقل عام في التجمع الخامس، بالحبس لمدة عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

التعدي على المجني عليهما في مكان عام

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9866 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين تعديا على المجني عليهما في مكان عام «حافلة نقل عام».

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، تهمة التعدي على المجني عليهما، بأن باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهما بأنهما سبا المجني عليها بالألفاظ الواردة بالتحقيقات، لخدش حيائهما على النحو الوارد في أوراق القضية.