المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، متهما لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بمنطقة مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 759 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

ضبط 19 قطعة حشيش

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيميائي، فإنه تم القبض على المتهم وبحوزته 19 قطعة من مخدر الحشيش، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر.