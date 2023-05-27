المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة الإتجار في الحشيش بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في منطقة الوراق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية.

صدَر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبدالعزيز مناع ووائل السيد.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16665 لسنة 2022 جنايات قسم الوراق، قيام المتهمين «محمود.س»، «أحمد.ا» في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بحيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، اتخاذ المتهمين دائرة القسم مسرحًا للاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.