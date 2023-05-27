دياب: الناس كانت بتدعي عليا بسبب دور صالح في مسلسل تحت الوصاية

تحدث دياب عن ردود الفعل الغريبة التي وثلته بسبب دوره في مسلسل تحت الوصاية وقال: «فوجئت وقت عرض المسلسل بأنّ البعض يُراسلنى عبر حساباتى على منصات التواصل الاجتماعى يدعون علىّ فيها، دون الوضع فى الاعتبار أنّ صالح مجرد شخصية أجسدها فى مسلسل تليفزيونى، لكن بكل الأحوال، الأمر أسعدنى واعتبرته جزءاً من نجاح المسلسل والتفاعل مع الأحداث، خاصة أننى أجد ترحاباً شديداً من قبَل الجمهور عندما ألتقى به فى الشارع».

أغرب ردود الفعل على مسلسل تحت الوصاية

وأكمل دياب قائلا: «لكن أغرب رد فعل تلقيته هو لقائى بسيدة قبل أيام على هامش وجودى فى أحد الأماكن، حيث كنت مدعواً على العشاء، وقالت لى: «عاوزةد أشكرك وأشيد بك، لأن الدور الذى جسدته فى المسلسل عم أولادى الله يسامحه عمل فينا كده، وبشكل يفوق ما فعله صالح فقد استولى على أموالنا وأشياء أخرى دون وجه حق»، واستشعرت وقتها بأننا قدّمنا عملاً فنياً ذا قيمة، فمشاركة سيدة فاضلة فى أوجاعها لا تُقدر بثمن».

تغيير القانون

وعن رأيه إذا تغير القانون ووجدنا سيدات يستولين على أموال الأطفال فقال دياب: «الأصل فى الموضوع تنظيم العلاقة بين الناس بشكل يُرضى جميع الأطراف، وألا يكون مخالفاً للدستور والشرع والأعراف المجتمعية، رغم صعوبة تحقيق ذلك، لكن هناك صدامات تتجاوز الأمور المادية، ففكرة السطوة على الأطفال والوصاية عليهم بعيداً عن الأم، رغم أنها أكثر شخص أولى بهم وتخاف عليهم، أمر غير طبيعى».