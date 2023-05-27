الفنان دياب: مناقشة الحوار الوطني لقانون الوصاية يعكس نجاح المسلسل

تحدث الفنان دياب خلال ندوته في «الوطن» عن رأيه في تخصيص جلسة من جلسات الحوار الوطني لمناقشة قانون الوصاية.

وقال دياب: «نجاح المسلسل على المستوى الفنى بالتأكيد يسعدنا كفنانين، ويعكس تحقيقنا لتفاعل كبير فى الشارع.. الجمهور تفاعل مع المسلسل، والناس كانت مبسوطة منه أما بخصوص تخصيص جلسة للقانون فى الحوار الوطنى، فأرى أنّ أي عمل فنى يحمل رسالة مجتمعية يكون جزءا من نجاحه أن يحدث رد فعل من الجهات التشريعية وصُناع القوانين، وإلقاء الضوء عليه ويكون هناك اهتمام وعناية، خاصة أنّ القضية تمس شريحة معينة من المواطنين، ومن حقهم على الدولة أن تنظر فى أمرهم، إذ إنّ المسلسل حقق مردودا إيجابيا وحدث المُراد المجتمعى منه، فهناك إحساس برضا عظيم».

دياب: محمد شاكر خضير مخرج على قدر عالٍ من الاحترافية وصاحب مهنية عالية

وعن دافعه لقبول الدور أوضح دياب: «كان هناك عناصر جذب بالنسبة لى للمشاركة فى العمل، باعتبارهم أضلاعاً أساسية فى المشروع، أبرزهم المخرج محمد شاكر خضير، كونه مخرجا على قدر عالٍ من الاحترافية وذا مهنية عالية، ومنى زكى كفنانة كبيرة وعظيمة، فتحمست للمشاركة قبل أن أعرف تفاصيل القصة التى يتناولها العمل، وعندما اطلعت على القصة من الثنائى خالد وشريف دياب، تحمست أكثر، واستشعرت أهمية وقيمة المسلسل، وقلت: لازم أكون فيه تحت أى ظرف175.