دياب: قبلت دوري في مسلسل تحت الوصاية دون قراءة السيناريو

تحدث الفنان دياب خلال ندوته في «الوطن»، عن سبب قبول دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، دون قراءة النص.

دياب يقبل دون قراءة

وقال دياب: «هذه هي المرة الأولى في حياتي، أن أوافق على مشروع فني قبل قراءة الحلقات، فالبداية جاءت بمكالمة من المنتج الفني هاني عبدالله، الذى أشكره وفريقه على المجهود الضخم الذي بذلوه في المسلسل بشكل غير مسبوق، وأخبرني بأن المخرج محمد شاكر خضير يرغب في التواصل معي، ليعرض علي شخصية (صالح)».

وأضاف الفنان: «قلت له: (طبعا.. أنا أتشرف)، وبالفعل تواصلت معه، وحكى لي باقتضاب قصة العمل، وقال لي: (المؤلفان لهما الحق الأصيل في حكي الحدوتة بشكل أكثر توضيحا)، وبعدها جلست مع خالد وشيرين دياب، واطلعت على الحكاية وتفاصيل الشخصية وأبعادها وملامحها، ووقعت في غرامها، وتسلمت الحلقات عقب أسبوع تقريبا من التعاقد على المسلسل».

حيرة المشاهدين بسبب شخصية دياب

وعن الحيرة التي تسبب فيها المشاهدين بسبب شخصية دياب، هل هو طيب أم شرير، رد الفنان قائلا: «هذه حقيقة، الشخصية مركبة ورمادية، فهي ليست بيضاء أو سوداء طوال الوقت، وصالح إنسان طبيعى، لكنه فجأة وجد حلمه يُسلب منه، لذلك سيفعل كل ما هو مشروع وغير مشروع، من أجل الوصول إلى حلمه الذي يكمن في المركب الذي سرقته منه (حنان) عنوة ودون وجه حق، من وجهة نظر الشخصية».

وأوضح دياب، أنه «رغم أنّ (صالح وحنان) أقدما على ممارسات مخالفة للقانون من سرقة وتزوير وشهادة زور، إلا أنّ الأغلبية تعاطفت مع المرأة بشكلٍ أكبر، وذلك كان مقصودا من صُناع العمل، إذ أنّ صالح ليس شخصا شريرا، لكنه تعرّض لضغوط دفعته لهذه المخالفات، فهو كان يُحب شقيقه جدا، ويعتبره مثلا أعلى وسندا وحماية له، وعندما تُوفي شعر بالوحدة».