دياب لـ«الوطن»: مسلسل تحت الوصاية ساعد في تحريك المياه الراكدة

أعرب محمد دياب عن سعادته بنجاح مسلسل «تحت الوصاية» والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا في الجزء الثاني من رمضان.

دياب ونجاح مسلسل تحت الوصاية

وقال دياب: «نجاح المسلسل على المستوى الفني يُسعدنا كفنانين، وأنّنا حققنا تفاعلًا كبيرًا في الشارع، الجمهور تفاعل مع المسلسل، وكانت مبسوطة منه، أما بخصوص تخصيص جلسة للقانون في الحوار الوطني، فأرى أنّ أي عمل فني يحمل رسالة مجتمعية، يكون جزءا من نجاحه أن يحدث رد فعل من الجهات التشريعية وصُناع القوانين، وإلقاء الضوء عليه ويكون هناك اهتمام وعناية، خاصة وأنّ القضية تمس شريحة معينة من المواطنين، ومن حق الدولة عليهم أنّ تنظر في أمرهم، إذ أنّ المسلسل حقق مردودًا إيجابيًا وحدث المُراد المجتمعي منه، فهناك إحساس برضا عظيم».

تحت الوصاية وتعديل القانون

وتحدث دياب خلال ندوته بـ«الوطن» عن التأثير المجتمعي وتوقعه للوصول لهذا التأثير فقال: «بالتأكيد لم أتوقع ذلك إطلاقًا، لكن كنت أتمنى بالطبع أنّ يحدث حراكًا تجاه قانون الوصاية، وأن يُسهم المسلسل في تحريك المياه الراكدة».