رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب «تروسيكل» في ترعة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:32 م | السبت 27 مايو 2023
سيارة إسعاف_ أرشيفية

سيارة إسعاف_ أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب التروسيكل الخاص بهم في مياه ترعة البوهية بالسنبلاوين بالدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، فيما تمكن الأهالي من إخراج المصاب، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لإسعاف المصاب ونقل الجثة إلى المشرحة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل في الترعة بالسنبلاوين، وجري نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة ونقل المصاب لإسعافه.

حرر محضرًا بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

اقرأ المزيد:

مصرع شاب سقط من عقار في روض الفرج.. والتحفظ على كاميرات المراقبة

تفاصيل إصابة شاب بطعنات نافذة بسبب خلافات عائلية في الإسكندرية

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق «مطروح- إسكندرية»

مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل في إنقلاب «تروسيكل» بأسيوط

إصابة 9 إثر إنقلاب تروسيكل بالمنيا
بقلم آية حسنين