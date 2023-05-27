مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب «تروسيكل» في ترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب التروسيكل الخاص بهم في مياه ترعة البوهية بالسنبلاوين بالدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، فيما تمكن الأهالي من إخراج المصاب، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لإسعاف المصاب ونقل الجثة إلى المشرحة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل في الترعة بالسنبلاوين، وجري نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة ونقل المصاب لإسعافه.

حرر محضرًا بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.