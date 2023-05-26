تفاصيل إصابة شاب بطعنات نافذة بسبب خلافات عائلية في الإسكندرية

فوجئ الأهالي بمنطقة المعمورة بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على «منصور، 22 سنة» باستخدام سلاح أبيض في وسط الشارع، وإحداث إصابات خطيرة في جسده كادت أن تودي بحياته، لولا تدخل الأهالي والجيران لإنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات بواسطة سيارة الإسعاف.

أحد الأقارب يروي التفاصيل

تواصلت «الوطن» مع أحد أقارب المجني عليه للحديث عن التفاصيل الكاملة حول الواقعة حيث قال: «في خلافات قديمة بين منصور وأحد أقاربه كان بينهم خناقة عدي عليها سنة بسبب مشاكل عائلية، واتصالحوا مع بعض بس هو مكنش راضي بالصلح وكان بيخطط علشان يضربه»

وأضاف: «منصور كان جاي إجازة، وواقف مع صحابه قدام البيت جه قريبه وغفله وقعد يضرب فيه بسلاح أبيض «قطر» في بطنه وضهره، وبقاله يومين محجوز في العناية المركزة لأنه حالته خطيرة»

بلاغ الواقعة

تلقي قسم شرطة المعمورة بمدرية أمن الإسكندرية بلاغاً من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص مصاب بعدة طعنات بالجسد إثر مشاجرة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وتم فتح محضر بالواقعة، وتوات النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

أما عن الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبد الله أنه يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.