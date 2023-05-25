مصرع شاب سقط من عقار في روض الفرج.. والتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة روض الفرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وبيان إذا كانت تتهم أحدا أم لا، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بسقوط شاب من أعلى عقار بروض الفرج

وتلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بإدعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد إ م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى تهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

وجار تكثيف الجهود من قبل رجال المباحث للوقوف علي أسباب الواقعة، وتم تحرير محضرا، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.