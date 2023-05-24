انطلاق مهرجان الطبول والفنون التراثية السبت المقبل

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يترأسه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة 9 مساء يوم السبت المقبل، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، وذلك تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة

المشاركون في مهرجان الطبول

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من دول «اليونان، والمكسيك، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وأندونسيا، والجزائر، وجنوب السودان، وفلسطين، واليمن، إضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

يقول الفنان انتصار إنَّ هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولا تخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، إذ يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا أنَّ هذا المهرجان يعد مهرجانًا متفردًا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكّد قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

أماكن مهرجان الطبول 2023

ويقام المهرجان في أماكن متنوعة وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالأوبرا- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمي الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.