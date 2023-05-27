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جدول مهرجان الطبول 2023 قبل انطلاقه اليوم.. «حوار من أجل السلام»

كتب:

إلهام الكردوسي
09:02 ص | السبت 27 مايو 2023
مهرجان الطبول.. أرشيفية

مهرجان الطبول.. أرشيفية

تحت رعاية وزارة الثقافة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برؤية إخراجية للفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وتستمر حتى 2 يونيو المقبل، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر بشارع المعز، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وينظم المهرجان مجموعة ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام، تشارك فيها جميع الفرق، بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر.

وخلال الدورة الحالية، يكمل المهرجان 10 سنوات، من الإبداع والتميز، وقالت إدارة المهرجان في بيان، إنه يتاح دخول الجمهور مجانًا، بالنسبة لجميع العروض.

وتبدأ جميع العروض الساعة 9 مساءً، عدا مركز الطفل والحضارة بمصر الجديدة، تبدأ العروض فيه الساعة 7 ونصف مساءً، ويبدأ دخول الجمهور اليوم، في حفل الافتتاح، من الساعة 7 ونصف مساءً.

الدول المشاركة في مهرجان الطبول 2023

وتضم الدول المشاركة: مصر، فلسطين، اليونان، اليمن، المكسيك، الهند، جنوب السودان، بنجلاديش والجزائر.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جدول مهرجان الطبول 2023

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مسؤول الملف الثقافي