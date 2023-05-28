إصابة 4 أشخاص بتسمم بعد استنشاق مبيد زراعي في كفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بتسمم نتيجة استنشاق مبيد زراعي «فردان»، أثناء رش المحاصيل الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم أثناء رش المحاصيل الزراعية بمركز كفر الشيخ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «م.ا.ح»، 64 سنة، من قرية قراجة، بمركز كفر الشيخ، و«م.ح.ع»، 35 سنة، من قرية قراجة، بمركز كفر الشيخ، و«م.ح.م»، 40 سنة، من قرية حليس، بمركز كفر الشيخ، و«ط.ع.ع»، 61 سنة، من قرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتم وضعهم تحت الملاحظة حتى تماثلهم للشفاء التام.