أعلن مسؤولون أوكرانيون بدء عمليات تدمير خطوط الإمداد الروسية وتفجير مستودعات الأسلحة، وأضاف المسؤولون أن القوات مستعدة لشن هجوم مضاد من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حرس الحدود الروسي سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة، وفقا لما ذكرته أنباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بوتين: الوقت حان لتقرير مصير البلاد

وكان بوتين قال في وقت سابق خلال فعالية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2014، إن بلاده لا تحتاج إلى معايير مفروضة بشكل صارخ من الخارج، والتي تقمع أي هوية وطنية، مضيفا في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع «تافريدا» الفني في شبه جزيرة القرم، إن الوقت حان لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق في أن تجسد هويتها.