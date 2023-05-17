لافروف: مستعدون لدراسة مقترحات شركائنا بشأن الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن استعداد موسكو لدراسة مقترحات من وصفهم بشركاء روسيا من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، بشأن حل الأزمة الأوكرانية الحالية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينك، اليوم الأربعاء: «لقد أشار وزير الخارجية البيلاروسي إلى وجود مبادرات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية، فهناك مبادرة برازيلية، ومبادرة من رئيس جنوب أفريقيا»، بحسب ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قبل قليل.

استجابة للمبادرات الأمريكية والأفريقية

وأوضح الوزير الروسي أنه «في كلتا الحالتين، استجبنا لمبادرات من أصدقائنا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث أننا مستعدون للنظر في مقترحاتهم، التي كانت مدفوعة برغبة صادقة في المساعدة على استقرار النظام العالمي، ولكن حتى الآن، وعلى عكس جيراننا الصينيين، لم نطلع على أي وثائق حول القضية، سواء من البرازيليين أو الأفارقة».

وأشار لافروف إلى أن موسكو أكدت استعدادها للحفاظ على الاتصالات، كلما كان شركاؤها مهتمين بذلك، موضحًا أنه من مصلحة روسيا أن تقدم لأكبر عدد ممكن من شركائها في جميع القارات، المنطق الذي يتضح لأي طرف يتصف بكونه مراقب مستقل.

اقتراحات أفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

يُذكر أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، صرح في وقت سابق أمس الثلاثاء، بأن حكومتي روسيا وأوكرانيا اتفقتا على استقبال وفد أفريقي، هدفه إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني.

وأضاف أنه ناقش هذه الإمكانية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اللذين وافقا على استقبال الوفد الافريقي في كل من موسكو وكييف.