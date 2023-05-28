القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ7 قذائف

أطلقت القوات الأوكرانية 7 قذائف من عيار 155 ملم، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في عدة مناطق من بينها: «ميكولايف، كيروفوهراد، تشرنيهيف»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من مقاطعة خيرسون.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في دنيبروبيتروفسك وكييف.

بوتين: حرس الحدود يجب أن يوفر تغطية موثوقة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن حرس الحدود في البلاد يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة، مشيرا في تهنئته بعيد حرس الحدود، إلى أن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحق النازية.

وأضاف الرئيس الروسي أن حرس الحدود يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.