القوات الأوكرانية تطلق 11 صاروخا على دونيتسك.. وسماع دوي 4 انفجارات

أفادت بعثة إقليم دونيتسك التابعة لمركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن الجيش الأوكراني أطلق ستة صواريخ على دونيتسك تبعتها غارة أخرى من راجمات الصواريخ، وفقا لوكالة (تاس) الروسية، ولم يتم تحديد طراز راجمات الصواريخ التي تم استخدامها في الهجومين.

القوات الأوكرانية تطلق 11 صاروخا على دونيتسك

وعلى صعيد متصل، قال مراسل (تاس) «إن أربعة انفجارات أخرى ضربت منطقة كالينينسكي في دونيتسك صباح اليوم الجمعة»، وتتعرض منطقة كالينينسكي للقصف مرة أخرى، مع وقوع انفجارات جديدة في منطقة شيفتشينكو بوليفارد.

إسبانيا ترسل 4 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

واعتزمت أسبانيا إرسال 4 دبابات قتال رئيسية أخرى من طراز ليوبارد 2 ومجموعة من ناقلات الجنود المدرعة من طراز إم 113 إلى أوكرانيا قريبا، وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن ذلك جاء وفقا لتقرير وزارة الدفاع الإسبانية نقلا عن الوزيرة مارجريتا روبلز خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وتحدثت روبلز عن الوضع الحالي لعمليات التسليم من إسبانيا، ولفتت الانتباه، من بين أمور أخرى، إلى التسليم المستقبلي لأربع دبابات قتال رئيسية أخرى من طراز ليوبارد 2 ومجموعة جديدة من ناقلات الجنود المدرعة إم 113، وفقا للبيان.

يشار إلى أن روبلز شددت أيضا على التقدم المحرز في تدريب الجيش الأوكراني على أراضي إسبانيا، حيث أكمل ما يقرب من 1500 مجند الدورة، وأعربت المسؤولة الدفاعية الكبيرة عن أملها في أن تتمكن إسبانيا من الوفاء بحصتها السنوية لتدريب المدافعين الأوكرانيين قبل الموعد المحدد.

في وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بنقل 10 دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وصلت ست منها بالفعل إلى البلاد.