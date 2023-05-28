فوزية ترعى حفيدها حتى بعد زواجه.. 30 سنة بتوديله الفطار الشغل: «أعز الولد»

تنهض السيدة العجوز من فراشها بصعوبة صباح كل يوم، لتحضر طعام الإفطار لحفيدها الذي يعمل في أحد مقاهي منطقة المنشية بالأقصر، وتتركه له في المقهى ليجده عند وصوله لعمله، وهو ما اعتادت عليه منذ أكثر من 30 عاما، حتى بعد زواجه واستقلاله في منزله، إلا أنها ما زالت قابضة على جمر عادتها القديمة.

تجد في ذلك متعة وشيئا من الحنين إلى الماضي

الحاجة فوزية 75 عاما، اعتادت على إحضار وجبة الإفطار لابن ابنتها، أحمد سليمان، منذ ولادته، فهي من ربته واعتنت به صغيرا، وحافظت على عادتها كبيرا، وحتى بعد أن تزوج وأصبح لديه زوجة وأبناء، وأقام في شقة بعيدا عنها، ورغم مرضها وتقدمها في السن، إلا أنها تجد في ذلك متعة وشيئا من الحنين إلى الماضي.

أحمد: أجد الإفطار صباح كل يوم فور وصولي للعمل

يقول سليمان، في حديثه لـ«الوطن»، إن جدته تواظب لسنوات طويلة على عادتها تلك، فهى تسكن في منطقة بعيدة عني، لكن المقهى الذي أعمل فيه يقع بجوار بيتها، حيث أجد صباح كل يوم وجبة الإفطار والتي اعتدت عليها منذ صغري ورغم تغيبه يوم الجمعة إلا أنها تحرص على القدوم لإطعام العامل الموجود بدلا منه في ذلك اليوم داخل المقهى.

إطعام قطط وكلاب الشوارع

وأضاف أن جدته تحرص أيضا على إطعام قطط وكلاب الشوارع، وتسقي النباتات المجاورة لمنزلها أيضا فهى تحب العطاء لمن تعرف ولمن لا تعرف، ورغم مرضها وصعوبة المشي إلا أنها لا تتخلف يوما عن عادتها.