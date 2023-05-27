عاصفة ترابية وتساقط أمطار وإلغاء رحلات البالون في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، هبوب عاصفة ترابية مع ارتفاع في درجات الحرارة، ثم تساقط أمطار متوسطة بشكل متقطع على مختلف أنحاء محافظة الأقصر وفقا لما رصدته عدسة «الوطن»، إذ غطت سحب كثيفة سماء المحافظة منذ الصباح الباكر حتى الآن.

درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، إذ وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمراكز والمدن، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

إلغاء رحلات البالون الطائر

كما تسبب الطقس السيئ وسرعة الرياح في إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم السبت، إذ علقت سلطة الطيران المدني الرحلات، تحسبا لعبور البالون شرق النيل مما قد يهدد سلامة الطيران، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح في الأقصر

وأوضح أحمد الطيب، أن رحلات البالون الطائر، تحلق يوميا من المطار المخصص للإقلاع أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ يعتمد البالون في تحليقه وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، لذا لابد أن تكون سرعة الرياح في وضعها الآمن بحيث لا تتجاوز الـ6 أو 7 عقدات، حتى لا تعبر الرحلات الشرق وتهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.