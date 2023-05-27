ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية يديرها مسجل خطر في الأقصر

تمكّن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

وضبط بحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلي – فرد روسي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزن – 2 قماش صديري واقي – أدوات تستخدم في تصنيع الفرد المحلي 9 جراب طبنجة - 3 قطع سلاح أبيض).