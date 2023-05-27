إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بسبب أمطار الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد للقصوى في مختلف المراكز والمدن، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالاتفاق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع أي تداعيات للطقس جراء أمطار الأقصر.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن أمطار الأقصر فضلًا عن حالة الطقس والرياح ودرجة الحرارة في الأقصر اليوم وغدًا.

أمطار الأقصر اليوم

وتساقطت أمطار الأقصر اليوم على مناطق متفرقة من قرى ومراكز الجنوب بدءًا من فترة الظهيرة فضلًا عن هبوب عاصفة رملية في المساء، مما جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ لمتابعة تداعيات الطقس وتجنبًا لحدوث أيّ تقلبات جوية جديدة أو زيادة في نسبة أمطار الأقصر على مدار الساعات القليلة الماضية.

منع الطائرات والبالون من التحليق

في سياق متصل، أعلن ملاّح الشركة المصرية للطائرات، منع تحليق طائرات البالون في سماء المحافظة بسبب أمطار الأقصر فضلًا عن إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر جراء سرعة وشدة الرياح المتجهة شرقًا حرصًا على حياة المواطنين والسياح وسلامتهم، حيث تم إلغاء الرحلات بالكامل على أن يتم استئنافها فور تحسن حالة الطقس.

سقوط شجرة على الطريق الشرقي

على جانب آخر، تسبب نشاط الرياح في سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر/ أسوان، بدائرة مركز الزينية، مما تسبب في تعطيل حركة المرور، فيما جرى إزالة الشجرة وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

تحذير للسائقين ومراجعة مخرات السيول

وحذرت إدارة المرور بمحافظة الأقصر، سائقي المحافظة ومواطنيها من القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة بسرعة خلال فترة العاصفة الترابية بسبب تأثيرها على مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن سقوط أمطار الأقصر، فيما تقوم الأجهزة التنفيذية بمراجعة مخرات السيول تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة.

درجة الحرارة في الأقصر

وفيما يخص درجة الحرارة في الأقصر اليوم الأحد، فإنّ العظمى سجلت 41 درجة، وبدأت في الانخفاض تدريجيًا بحلول المساء حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 27 درجة.

أمطار أسوان اليوم

على جانب آخر، تسببت أمطار أسوان اليوم في وقف الملاحة النهرية في بحيرة ناصر ونهر النيل، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى.