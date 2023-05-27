الأقصر ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حتى تحسن الطقس.

انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية

ورفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد بين كل المديريات والجهات المعنية، مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

سقوط شجرة على الطريق الزراعي

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.

طواقم طبية ومخزون أمصال

وفي سياق متصل، رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات أو الوحدات والمراكز نتيجة العاصفة الترابية القادمة من أسوان، كما جرى التأكد أيضا من توافر مخزون الأكسجين والمستلزمات والأدوية خاصة لمرضي الربو والحساسية، وتم التأكيد علي تواجد جميع الطواقم الطبية وتوافر مخزون الأمصال.

عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

كما تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة للأطفال وكبار السن ممن يعانون من أمراض تحسسية صدرية وأيضا مرضى العيون والجيوب الأنفية.