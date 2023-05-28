تحذير من أضرار البطاطس المقلية النفسية والجسدية.. «مش هتخليك تعرف تنام»

تحظى الدراسات التي تتناول الحالة النفسية والمزاجية للأشخاص باهتمام كبير، وذلك لما تسببه الأزمات النفسية والتقلبات من انعكاس كبير على الصحة الجسدية للمواطنين، وخصوصا إذا كانت هذه الدراسات مرتبطة بعادات غذائية خاطئة.

فتوصل فريق بحثني في ​​مدينة هانغتشو بالصين إلى أنّ الاستهلاك المتكرّر للأطعمة المقلية، لا سيّما البطاطس المقلية، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالقلق بنسبة 12%، وخطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 7%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الأطعمة المقلية، وذلك حسبما ذكرت «CNN».

تسبب أرقا واكتئابا

الدكتورة هايدي إبراهيم، أخصائي التغذية والنحافة، علقت على هذه الدراسة بأحد اللقاءات التليفزيونية، بأن هذه الأطعمة تسبب أرقا واكتئابا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون، «هذا النوع من الأطعمة يسبب اضطرابا في الجهاز الهضمي، خصوصا عند مرضى القولون، وكذلك خمول وصداع خاصةً صباحا، ويسبب اكتئابا نتيجة لدخول سعرات حرارية عالية للغاية للجسم، مما يسبب زيادة في الوزن».

وتضيف «إبراهيم» أنه في حالة تعود الطفل منذ الصغر على أكل الأطعمة المقلية فإنه سيعتاد على أكل هذا النوع، مما يسبب خطورة الإصابة بالسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، مما يجعل الجسم أكثر عرضه للإصابة بالأمراض.

الإفراط

وأكدت أن الإفراط من أي شيء أمر ضار، ولابد من التركيز على الأطعمة الصحية بشكل أكبر كالخضار والبروتين.

وقيّمت الدراسة 140،728 شخصًا على مدى 11.3 عامًا، وبعد استبعاد المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب في العامين الأولين، شُخّصت 8،294 حالة من القلق، و12،735 حالة اكتئاب بين من تناولوا الأطعمة المقلية. وبينت الدراسة أنّ البطاطس المقلية تحديدًا تتسبّب بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 2% أكثر من اللحم الأبيض المقلي.