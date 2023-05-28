مضاد كلمتي «السأم واستغلال» في اللغة العربية.. يبحث عنهما طلاب الدبلومات

العديد من مرادفات ومضادات الكلمات يبحث عنها طلاب المراحل التعليمية المختلفة، منها خلال الدراسة أو خلال تأدية امتحانات اللغة العربية، وهذا ما حدث مع طلاب الدبلومات خلال تأديتهم امتحان اللغة العربية، حينما واجهتهم كلمتان وقفوا أمام حلهما.

مضاد كلمتي «السأم واستغلال»، سؤالان وقف أمامهما طلاب الدبلومات في محاولة للحل، تملكتهم حيرة من أمرهم لتشابه الإجابات، لذلك حال خروجهم من لجنة الامتحانات، بحثوا عن الإجابة الصحيحة لمضاد الكلمتين.

إجابة أسئلة صعبة وردت في امتحان اللغة العربية

وتعليقا على ذلك، قال أشرف الممتاز، أستاذ اللغة العربية، إن هناك العديد من الكلمات التي يقف أمامها الطلاب، خلال الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وللحل الصحيح هو الأخذ بالمعنى في سياق الجملة، أما الإجابة على الكلمات التي وردت في امتحان اللغة العربية الخاص بالدبلومات هي:

مضاد كلمة «السأم» هو الارتياح أو التسلية.

بينما مضاد كلمة «استغلال» هو تضييع أو خسارة.

وتعد هذه الكلمات جزء من الأسئلة التي أثارت الجدل خلال فترة الامتحانات والبحث دائما عن إجابات صحيحة لها.

انطلاق امتحانات الدبلومات

وانطلقت، صباح أمس السبت، الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب والتخصصات «الزراعى والتجارى والصناعى والفندقى»، فضلا عن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام الامتحانات داخل لجان السير، مع رصد بعض المخالفات داخل اللجان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

كما أنها قد شددت، على أنه تم التنبيه على الطلاب، عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تحرير محاضر غش لكل طالب يتم ضبط تليفون محمول بحوزته.