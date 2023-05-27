وزير التعليم يحيل المسؤولين عن تبديل امتحانات الدبلومات في قنا للتحقيق

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر عدة قرارات في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم داخل إحدى لجان محافظة قنا بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي.

وقرر الوزير إحالة المسؤولين في المطبعة وكافة المسؤولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالوزارة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا كافة الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فضلا عن طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.