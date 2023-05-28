عاجل.. «الداخلية» تنفي تعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية في المطارات

نفت وزارة الداخلية في بيان لها، ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات.

وقالت الوزراة: «لا صحة لما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ من ادعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات».

وأضافت: «يأتي ذلك في إطار الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة؛ بعد أن فشلت في النيل من استقرار البلاد، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الآثمة».