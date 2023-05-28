ارتفاع نسبة توريد القمح في صوامع المنوفية إلى 106 آلاف طن

تواصل الصوامع والهناجر والشون في محافظة المنوفية، استقبال المزارعين والتجار لتوريد محصول القمح، في ظل ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح مع الاعتماد على أنواع وسلالات جديدة تساعد علي الوصول إلى إنتاجية بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يساهم في توريد القمح بكميات كبيرة في محافظة المنوفية.

ارتفاع نسب توريد القمح في المنوفية إلى 106 آلاف طن

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن توريد القمح يتم على قدم وساق، وسط تسهيلات من قبل الصوامع والشون وأماكن التخزين علي التجار وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذي أكد ضرورة إزالة العراقيل أمام المرزاعين والتجار الموردون للقمح، لضمان الوصول إلى أعلى نسبة توريد للقمح على مستوى جميع المراكز والمدن.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسبة توريد القمح في أماكن التخزين على مستوى المدن والمراكز وصل إلى 106 آلاف طن من القمح، مشددا على عدم وجود نسب مستهدفة هذا العام ولكن نتوقع أن تزيد النسبة عن العام الماضي والتي بلغت 140 ألف طن.

آخر موعد لتوريد القمح من المزارعين إلى الصوامع

وأوضح أن توريد القمح إلى الصوامع والشون مستمر حتى 31 أغسطس 2023، مطالبا المرزاعين والتجار بالتوجه فورا لتوريد القمح في أماكن التخزين المتوفرة في كل مركز علي مستوى المحافظة.