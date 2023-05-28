5 زلازل وهزات أرضية تضرب عدة دول في الساعات الأولى من اليوم

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 1.8، و5.2 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع أضرار سواء ماية أو بشرية.

ونرصد أهم الزلازل، والهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول حول العالم خلال الساعات الأول من اليوم الأحد:

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلي.. عمقه 20 كيلومترا

تشيلي:

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة أنتوفاجستا شمال تشيلي في أمريكا الجنوبية بعمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني.ووقعت بؤرة الزلزال على مسافة 477 كيلومتر غرب مدينة سالتا.

هزة أرضية تضرب جزر الكناري الإسبانية

إسبانيا:

ضربت هزة ارضية بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر، جزر الكناري جنوب إسبانيا بعمق 12 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 91 كيلومتر شمال شرق مدينة لاس بالماس دي جران كناريا، و45 كيلومتر غرب باخارا.

جزيرة صقلية الإيطالية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 280 كيلومتر جنوب مدينة نابولي جنوب إيطاليا على ساحل البحر المتوسط.

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 10 كيلومتر.

ووقعت بؤرة الهزة، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على مسافة 64 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من ملطية.

الأرجنتين:

شهدت محافظة كاتاماركا الواقة شمال غرب البلاد، هزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 177 كيلومترا، وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، إن البؤرة وقعت على مسافة 118 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة سان فرناندو ديل فالي دي كاتاماركا.