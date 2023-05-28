إصابة شخص في مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

أصيب عامل بطلق ناري خلال مشاجرة مع صاحب مصحن، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية في طما بسوهاج، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخص في مشاجرة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول شخص يدعى «إبراهيم م ع ا»، 39 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، مصابا برش خرطوش متفرق بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال المصاب أفاد باتهام المدعو «مهني ا م م»، 40 عاما، صاحب مطحن، ويقيم دائرة المركز، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلاف على حد فاصل بين أرضهما الزراعية.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.