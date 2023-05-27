إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«الطوب» ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات ظاهرية اليوم السبت، خلال مشاجرة بينهما بالأيدي والطوب بقرية كوم أدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

مشاجرة بالأيدي شمال بني سويف

تلقت غرفة العمليات في محافظة بني سويف بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية كوم أدريجة التابعة لمركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف، إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

أسماء المصابين في المشاجرة

وتبين أن المصابين هم «معوض ع. م» 43 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، «عيد م ع» 60 عامًا، مصابًا بكدمات بالظهر، «أحمد ع م» كدمة بالرأس، و«آمنة س س» 50 عامًا، مصابة كدمات بالظهر، «مكاسب ك م» 45 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة، جميعهم من عائلة واحدة ومقيمون بقرية كوم ادريجة.