إصابة مسن ونجله بطلقات خرطوش في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب مسن سبعيني ونجله الخمسيني بطلقات خرطوش بمركز طهطا بمحافظة سوهاج أثناء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا بوصول كل من «محمد ع م ب» سن 71 عاما عامل مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

كما أصيب نجله «ممدوح م ع م» سن 51 عاما عامل، برش خرطوش بفروة الرأس والفخذ الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ويقيمان دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال المصابين افادو بإتهام نجل عمومتهما المدعو «محمد ع غ ب» سن 33 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو بندقية خرطوش عيار بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.